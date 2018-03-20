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20.03.2018 13:45
Рубрика: Происшествия

Суд обязал Telegram предоставить ключи ФСБ

Текст: Иван Петров
Верховный суд России признал законным приказ Федеральной службы безопасности, предусматривающий предоставление спецслужбе ключей для расшифровки сообщений в интернет-мессенджере Telegram. Таким образом был отклонен иск руководства Telegram, в котором представители компании просили признать недействительным приказ ФСБ.

"Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ номер 432 отклонить", - огласила во вторник постановление судья.

Напомним, приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года именуется как "об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан".

Фото: depositphotos.com
В Telegram появилась новая удобная возможность

В октябре 2017 года мировой суд Мещанского района Москвы признал Telegram Messenger LLP виновной по статье КоАП "неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях". Компания была оштрафована на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. В Telegram с решением не согласились и обжаловали его. 12 декабря Мещанский районный суд признал законным решение мирового судьи. Тогда жалоба была направлена в Верховный суд России.

Представитель Telegram после оглашения постановления ВС РФ во вторник сообщил о намерении обжаловать его. "Мы по-прежнему считаем, что приказ ФСБ нарушает гражданские права, превышает полномочия спецслужбы, поскольку нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда . Поэтому мы будем обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию", - сказал юрист компании.

Впрочем, представитель ФСБ, выступившая на заседании Верховного суда во вторник, опровергла указанные доводы. "Переписка граждан в мессенджерах, согласно позиции Конституционного суда, не составляет охраняемую законом тайну, то есть для получения доступа к ней ФСБ не требуется судебное разрешение", - сказала представитель ФСБ.

В ФСБ заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях - запросят судебное решение.

Фото: depositphotos.com
Стало известно, почему удалили Telegram

По словам юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки Telegram не затрагивает конституционные права граждан. "Передача запрашиваемой информации не раскрывает сведений о факте передачи и приема сообщений и не раскрывает содержание сообщений", - сказала представитель ФСБ.

Представитель Генеральной прокуратуры поддержал позицию ФСБ, пояснив, что оспариваемый приказ принят в пределах полномочий ФСБ и в соответствии с нормами законодательства.

Добавим, что Роскомнадзор уже уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

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