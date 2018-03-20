Т-72Б вошел в тройку лучших танков сирийской армии

Сирийская армия продолжает активное применение основных боевых танков Т-72Б российского производства. Эти боевые машины задействованы сейчас на наиболее ответственных участках фронта борьбы с международным терроризмом.

Впервые "бэшки" были замечены на Ближнем Востоке в октябре 2015 года. Танки заслужили здесь репутацию сверхнадежных и хорошо защищенных. В ходе боев они очень часто шли впереди подразделений, прикрывая не только БМП, но и "старичков" вроде Т-55 и Т-62.

Действительно, по сравнению с более ранними модификациями "семьдесятдвоек" с простой экспортной защитой в ослабленном исполнении, на этих танках применена более мощная многослойная броня. Ее усилили динамической защитой. На части машин установили навесной "Контакт", который защищает от кумулятивных боеприпасов. На других имеется более современный встроенный "Контакт-5", способный противостоять уже и подкалиберным снарядам танковых орудий.

125-мм пушка с автоматизированным заряжанием предназначена не только для стрельбы артиллерийскими боеприпасами, но и для запуска управляемых ракет. Для наведения такого оружия смонтирован прицел-прибор наведения 1К13-49.

На упрощенной версии Т-72Б1, которая также замечена в Сирии, такого оборудования нет. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. В качестве зенитного используется 12,7-мм НСВТ "Утес".

В результате всех нововведений масса танка возросла до 44,5 тонн. Однако установка 840-сильного двигателя позволяет развивать максимальную скорость до 60 км/ч. Запас хода составляет 500 км. Экипаж - 3 человека.

По мнению военных экспертов, в настоящее время Т-72Б - одни из самых современных машин в сирийской армии, по своей эффективности они уступают только технике более поздней разработки: Т-72Б3, Т-90 и Т-90А.