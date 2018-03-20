Трамп молчанием отреагировал на победу Путина на выборах

Президент США Дональд Трамп не стал поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Как пояснил журналистам представитель Белого дома Хоган Гилди, в расписании руководителя Соединенных Штатов не значится телефонный звонок по этому случаю. Американский чиновник добавил, что переизбрание Владимира Путина на президентский пост не стало неожиданностью для Вашингтона.

По словам Гилди, США намерены работать в направлении развития отношений с Москвой. Вместе с тем, указал он, Вашингтон продолжит накладывать ограничительные меры на РФ в случае, если Москва станет угрожать американским интересам.

Напомним, что после оглашения результатов выборов российского президента с победой Владимира Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие главы зарубежных государств.