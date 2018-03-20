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20.03.2018 09:33
Рубрика: Спорт

Трамп молчанием отреагировал на победу Путина на выборах

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп не стал поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Как пояснил журналистам представитель Белого дома Хоган Гилди, в расписании руководителя Соединенных Штатов не значится телефонный звонок по этому случаю. Американский чиновник добавил, что переизбрание Владимира Путина на президентский пост не стало неожиданностью для Вашингтона.

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По словам Гилди, США намерены работать в направлении развития отношений с Москвой. Вместе с тем, указал он, Вашингтон продолжит накладывать ограничительные меры на РФ в случае, если Москва станет угрожать американским интересам.

Напомним, что после оглашения результатов выборов российского президента с победой Владимира Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие главы зарубежных государств.

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