В Кремле отметили "маниакальные желания" за океаном в отношении России

Россия всегда платит по своим счетам, но по чужим - не будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, что Дональд Трамп собирается обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как заставить Россию заплатить за действия в Сирии и поддержку Ирана в Йемене, Песков сказал: "Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в связи с маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях за океаном".

"Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается", - заметил представитель Кремля.

Визит саудовского принца в Вашингтон - вопрос саудовско-американских отношений. "Для нас главное - выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом, реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии", - пояснил Песков. "Мы высоко ценим эти результаты и, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", - заключил он.