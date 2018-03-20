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20.03.2018 02:25
Рубрика: В мире

Верховный комиссар ООН: Конфликт в Сирии разрушает мир

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что Совет Безопасности за семь лет противостояния в Сирии не предпринял решительных действий для защиты прав человека и предотвращения гибели людей.

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"Это чревато серьезными последствиями. Сирийский конфликт и безнаказанность, которая его характеризует, разрушают наш мир", - подчеркнул представитель международной организации. Он также призвал привлечь к ответственности всех, кто "совершал и продолжает совершать" преступления в арабской республике.

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По мнению комиссара, членам Совбеза впредь нужно воздержаться от применения вето при рассмотрении резолюций, предусматривающих меры в ответ на серьезные правонарушения в Сирии. Это подрывает авторитет ООН, уверен Зейд Раад аль-Хусейн.

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