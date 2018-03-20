Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды

Львовский областной совет выступил с требованием объявить персоной нон грата руководителя канцелярии президента Польши Адама Квятковского. Об этом сообщает украинский ресурс Страна.UА.

Депутаты облсовета обратились в Службу безопасности Украины и дипломатическое ведомство в связи с событиями, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой. Во время поминальных мероприятий глава канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков.

Отметим, что инициатором обращения стал председатель фракции "Свободы" Олег Панькевич. Его идею поддержали 56 из 84 депутатов.

Законодатели просят МИД и СБУ признать Квятковского персоной нон грата на Украине, а также направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.

Добавим, что сегодня представители облсовета признали персоной нон грата депутата Сейма Польши Роберта Винницкого, который 19 марта порвал в Варшаве красно-черный флаг, а также сжег портреты Романа Шухевича и Степана Бандеры. По мнению депутатов, польский парламентарий "совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины - красно-черным флагом и растоптал его перед камерами".