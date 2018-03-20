Володин: Киев не пустил россиян голосовать из страха

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему Киев отрезал доступ гражданам России к голосованию на выборах президента РФ на территории Украины. Дело в том, что власти Украины боялись результата.

Напомним, что в Киеве перекрыли допуск граждан РФ к российским диппредставительствам на выборах президента РФ.

- Если бы выборы были разрешены на территории Украины и граждане России смогли бы высказать свою позицию в отношении выборов президента РФ, то Владимир Путин получил бы на Украине такой же абсолютно высокий результат поддержки, который получил в других странах. Вот этого боялось руководство Украины, - подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Киевские власти полностью вышли из правового поля, считает Володин. Украина, таким образом, противопоставляет и Европейскому союзу, и мировому сообществу.

- В любой другой стране наверняка мировое сообщество просто это не простило бы, - добавил парламентарий. По его словам, "Украине это прощается по одной причине - потому что ее используют в борьбе против России и для того, чтобы ослабить Россию".