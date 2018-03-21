Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
21 марта 2018 г. 19:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Раньше были - курица и яйцо

133 года назад Александру III и императрице прислали необычный пасхальный подарок
21 марта 1885 года великий князь Владимир Александрович заказал у ювелирных дел мастера Карла Фаберже золотое пасхальное яйцо...
Императорское пасхальное яйцо "Курочка" в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Фото: wikimedia.org/М. Овчинников
Императорское пасхальное яйцо "Курочка" в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Фото: wikimedia.org/М. Овчинников

Это было первое императорское пасхальное яйцо - оно больше известно как "Курочка". Именно его Владимир Александрович заказал для императрицы Марии Федоровны.

Фото: Артем Локалов/Родина
В Москве не покажут дневник императрицы Александры Федоровны со свастикой

Подарок очень понравился и императору, и особенно его супруге. Считается, что в основе яйца "Курочка" - одно из ювелирных украшений, которые Мария Федоровна помнила из своего детства.

После этого Александр III сделал заказ пасхальных яиц к Празднику Воскресения Христова у Карла Фаберже традицией, которая поддерживалась и Николаем II.

Всего в императорской коллекции было 52 пасхальных яйца.

После революции 1917 года ювелирные шедевры были перевезены в Москву. Какие-то из них сохранились и выставлены в Оружейной палате, в созданном несколько лет назад Музее Фаберже в Петербурге. Какие-то - проданы и находятся в музеях разных стран или в частных коллекциях.

"Курочку" официально продали английскому предпринимателю Фредерику Берри в 1920 году. Затем оно несколько раз перепродавалось, пока российский предприниматель Виктор Вексельберг не выкупил яйцо, положившее в свое время начало коллекции. "Курочка" теперь один из главных экспонатов петербургского музея Фаберже.

В Петербурге открылся крупнейший в стране музей Фаберже

Последнее пасхальное яйцо, полученное императрицей (в 1916 году) - "Военное стальное". Оно хранится в "Оружейной палате". Посмотрите на некоторые другие произведения искусства фирмы Фаберже. Среди них и яйцо "Ландыш". Считается, что этот шедевр, исполненный мастером Михаилом Перхиным в 1898 году в стиле модерн, был любимым у императрицы Александры Федоровны.

В подборке фото яйцо показано не полностью. В верхней его части - портрет Николая II и старших дочерей императорской семьи - Ольги и Татьяны. 

Темы дня:
Тест
Тест
Что вы знаете о жизни Максима Горького
Русское оружие
Русское оружие
Кто такие "Катюша", "Андрюша" и "Ванюша"?
Видео
Видео
Как играть в бирюльки и кто победит: волчок или спиннер
#Пасха
#семья
#Николай II