21 марта 1885 года великий князь Владимир Александрович заказал у ювелирных дел мастера Карла Фаберже золотое пасхальное яйцо...

Это было первое императорское пасхальное яйцо - оно больше известно как "Курочка". Именно его Владимир Александрович заказал для императрицы Марии Федоровны.

Подарок очень понравился и императору, и особенно его супруге. Считается, что в основе яйца "Курочка" - одно из ювелирных украшений, которые Мария Федоровна помнила из своего детства.

После этого Александр III сделал заказ пасхальных яиц к Празднику Воскресения Христова у Карла Фаберже традицией, которая поддерживалась и Николаем II.

Всего в императорской коллекции было 52 пасхальных яйца.

После революции 1917 года ювелирные шедевры были перевезены в Москву. Какие-то из них сохранились и выставлены в Оружейной палате, в созданном несколько лет назад Музее Фаберже в Петербурге. Какие-то - проданы и находятся в музеях разных стран или в частных коллекциях.

"Курочку" официально продали английскому предпринимателю Фредерику Берри в 1920 году. Затем оно несколько раз перепродавалось, пока российский предприниматель Виктор Вексельберг не выкупил яйцо, положившее в свое время начало коллекции. "Курочка" теперь один из главных экспонатов петербургского музея Фаберже.

Последнее пасхальное яйцо, полученное императрицей (в 1916 году) - "Военное стальное". Оно хранится в "Оружейной палате". Посмотрите на некоторые другие произведения искусства фирмы Фаберже. Среди них и яйцо "Ландыш". Считается, что этот шедевр, исполненный мастером Михаилом Перхиным в 1898 году в стиле модерн, был любимым у императрицы Александры Федоровны.

В подборке фото яйцо показано не полностью. В верхней его части - портрет Николая II и старших дочерей императорской семьи - Ольги и Татьяны.