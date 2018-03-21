Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу

Одна из самых известных женщин страны, примадонна советской, российской эстрады Алла Борисовна Пугачева честно призналась, что стала старой и здоровье уже не то. Неудивительно: в апреле артистке исполнится 69 лет.

Но внимание к персоне Аллы Борисовны не ослабевает. И отзывы - не всегда в положительном ключе.

Очередной пример - пост примадонны в Instagram, где Алла Борисовна позирует для селфи после водных процедур, без макияжа, с мокрыми волосами.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Мар 2018 в 2:07 PDT

"С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала артистка.

После чего в комментариях образовался кружок недоброжелателей, отпускающих в адрес певицы пошлые, грубые, циничные и хамские замечания.

Но Алла Борисовна, как всякая мудрая женщина, не стала отвечать злом на зло, напротив - пожелала всем пользователям "счастья и долгих лет жизни".

Признавшись, что самой ей уже несладко. "Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - написала Алла Борисовна.

Предложив хейтерам "не стареть подольше ни душой, ни телом", а свои яд и злобу отправить на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем ее старение и немощь.

"Все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", - написала примадонна.

Добавив, что больше ничего комментировать не будет - надо жить дальше.

Алла Пугачева дебютировала на экранах в 1976 году - в ленте "Ансамбль неудачников". Первая большая и самая прославленная роль - Анна Стрельцова в "Женщине, которая поет" (1978).

Далее были фильмы "Пена", "Бабушки надвое сказали", "Любовь за любовь", не менее знаковый "Пришла и говорю", серия мюзиклов "Старые песни о главном".