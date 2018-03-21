Алла Пугачева рассказала о резком ухудшении здоровья

Российская певица, режиссер и продюсер Алла Пугачева ответила пользователям соцсетей на резкую критику в свой адрес.

Волну негодования вызвало появление исполнительницы вместе с супругом Максимом Галкиным на избирательном участке в Звенигороде.

В частности, хейтеров возмутило, что 68-летняя певица пришла голосовать в слишком молодежной одежде, темных очках и так далее. На что обычно не реагирующая на подобные выпады Алла Борисовна написала пронзительный пост.

- Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь, - цитирует певицу сайт KP.RU. Позже Пугачева удалила свой пост из Instagram.

Алла Пугачева добавила, что в свои последние дни жизни будет думать о детях и о публике, которая "своими аплодисментами делала жизнь насыщенной и прекрасной".