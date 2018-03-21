Austrian Airlines отменит в четверг почти 70 рейсов

Авиакомпания Austrian Airlines объявила об отмене 22 марта десятков рейсов из Вены в крупнейшие города Европы.

"В связи с производственным совещанием летного персонала в четверг, 22 марта, с 08:30 (10:30 по московскому времени) в движении воздушного транспорта будут наблюдаться перебои. Мы заранее предусмотрительно сократили количество рейсов и отменили почти 70 авиарейсов", - цитирует ТАСС заявление главного австрийского авиаперевозчика.

Изменения в расписании коснутся порядка 5,5 тысячи авиапассажиров. В частности, будут отменены полеты между Веной и Берлином, Белградом, Брюсселем, Бухарестом, Варшавой, Грацем, Гамбургом, Дюссельдорфом, Загребом, Инсбруком, Каиром, Киевом, Миланом, Минском, Москвой, Парижем, Прагой, Софией, Штутгартом, Тегераном и Тель-Авивом. Руководство Austrian Airlines предложило пассажирам заранее перебронировать полеты.

Летный персонал компании ведет переговоры с начальством о заключении нового коллективного трудового договора. Сотрудники считают предложение руководства компании о компенсации инфляции в размере 2,1 процента и единовременной выплате в 1,4 процента слишком маленьким.