Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза

Научная база современного белорусского здравоохранения и фармакологии вывела страну в число мировых лидеров по использованию новых лекарственных препаратов для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. На этой позитивной информации сконцентрировал свое внимание перед журналистами в Минске руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РБ Батыр Бердыклычев, передает БЕЛТА.

Медицинский эксперт пояснил, что новые препараты для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью предоставляются в рамках финансирования Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Беларусь, по его словам, "находится в мировых лидерах по их использованию благодаря активности противотуберкулезной службы и поддержке Министерства здравоохранения".

ВОЗовский чиновник добавил, что к 2019 году "в Беларуси лечиться такими препаратами будут все пациенты, страдающие туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью". Еще один положительный момент, на который обратил внимание эксперт, - это доступ к новым быстрым методам диагностики заболевания. Теперь диагноз, на определение которого раньше уходили недели, врачи ставят пациенту за пару часов и немедленно назначают эффективное и своевременно лечение.

Кстати, "Диагностическое оборудование также поступает в страну в рамках помощи Глобального фонда. Но предполагается, что к 2019 году государственный бюджет РБ будет покрывать половину потребности в них", - пояснил руководитель офиса ВОЗ в Минске.

Кроме того, по его словам, в Беларуси вырабатывается методика новых подходов к организации противотуберкулезной помощи заболевшим. В качестве примера Бердыклычев сослался на исследования медиков в Брестской области, где уже отрабатывается современная модель терапевтического лечения. "Планируется переориентация с госпитальной помощи пациентам на амбулаторную, в результате чего сократятся сроки их пребывания в стационаре без ущерба для качества лечения. А высвободившиеся ресурсы можно будет направить на закупку необходимых медикаментов и оборудования", - подчеркнул он.

По данным, которые привел эксперт, в Европейском регионе, к которому относится и Беларусь, в последнее десятилетие идет снижение заболеваемости туберкулезом в среднем на 4,3% в год. Эти цифры коррелируются с эпидемиологической ситуацией в Союзном государстве, где заболеваемость за последние 10 лет снизилась более чем на 40%, а смертность - на 60%.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что главная цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается ежегодно 24 марта, - призвать мировых лидеров активизировать усилия для борьбы с этим серьезным недугом. Стратегия ВОЗ тесно связана и с целями устойчивого развития, направленными в том числе на то, чтобы положить конец эпидемии туберкулеза к 2030 году.