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21.03.2018,  
11:20
Текст: Алексей Моисеев

Дальнобойная смерть: на боевиков обрушили "подарки" в 33 килограмма

Огневую поддержку египетским войскам, проводящим контртеррористическую операцию на Синае, оказывают дальнобойные пушки М-46. Эти орудия советского производства активно применялись египтянами во время боевых действий против Израиля. В том числе во время октябрьской войны 1973 года.
Фото: Виктория Чернышева/РГ
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Кроме Египта М-46 были популярны также в Сирии и Ираке. Трофейные 130-мм пушки применялись и израильтянами. В этих армиях, а также в вооруженных силах еще полсотни государств разработка пермских оружейников ценилась за высокую дальность стрельбы - до 27 490 м. Начальная скорость 33-кг снаряда достигает 930 м/с. Скорострельность - 8 выстр/мин.

Кроме осколочно-фугасных были созданы и бронебойные боеприпасы, способные эффективно бороться с тяжелой бронетехникой.

В настоящее время в Китае и Иране разработаны новые снаряды, которые позволяют поражать цели на дистанции в 38 и 37 км соответственно. Оба государства активно экспортируют продукцию своих ВПК на Ближний Восток.

Орудие весит 7,7 т. Его можно перевозить на скорости до 50 км /ч. Расчет - 8 человек.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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М-46, буксируемые автомобилями повышенной проходимости КрАЗ-255, были неизменными участниками парада 6 октября, проводимого в день, когда египетские войска в 1973 году успешно форсировали Суэцкий канал. Однако с этими пушками оказался связан один из мрачных эпизодов египетской истории, когда в 1981 году, во время прохождения мимо правительственных трибун колонны этих орудий террористы совершили успешное покушение на президента Анвара Садата.

В настоящее время сухопутные войска Египта имеют более 400 таких орудий, часть которых, что и продемонстрировали боевые действия на Синае, продолжают эксплуатироваться непосредственно в подразделениях.

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