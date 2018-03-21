Hulu снимет сериал "Демоны" о "Сатанинской панике"

Hulu займется сериалом "Демоны", который затронет социальный феномен под названием "Сатанинская паника", сообщает THR.

В 80-х и 90-х годах телевизионные евангелисты и прочие поп-культурные проповедники, с целью повышения тиражей своих трудов, сообщали, что многие из них самих или же знакомые им люди стали жертвами некоего "мирового сатанинского заговора".

Суть этого так называемого заговора, получившего название "Сатанинская паника", сводилась к тому, что представители ряда организаций, не связанных между собой (от "Церкви Сатаны" и "Ордена Восточных Тамплиеров" до "Церкви Иисуса Христа святых Последних дней" и движения New Age), занимались ритуальными жертвоприношениями, занимая при этом довольно высокий социальный статус и работая в самых крупных компаниях страны.

После этого немалое количество людей пострадало в результате сфабрикованных дел, в которых нередко были допущены грубые юридические ошибки, свидетели путались в показаниях, а нехватка улик попросту игнорировалась.

Одним из самых нашумевших стало дело семьи Макмартинов (частично отмеченное в "Секретных материалах"), обвиненных во всем подряд - от совращений до проведения ритуальных обрядов.

Занимается сценарием довольно неизбитой темы дебютантка и по совместительству психиатр Джульет Лашински-Ревин.

В центре сюжета окажется семейная пара - психиатр Беннетт Льюис и его жена Мэрилин Джонс. Проверяя свои теории на боязливой, легко внушаемой и тревожной Мэрилин, Джонс, полностью подавив ее мнение, превратит супругу в нулевую пациентку искусственно взращенной социальной эпидемии.

В итоге семейная пара станет одним из истоков искусственного зарождения массовой истерии и последующих интриг и спекуляций на почве якобы состоявшихся ритуальных преступлений.

Точная дата выхода сериала пока отсутствует.