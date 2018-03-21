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Hulu снимет сериал "Демоны" о "Сатанинской панике"

Новость 21.03.2018, 16:31 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Hulu займется сериалом "Демоны", который затронет социальный феномен под названием "Сатанинская паника", сообщает THR.

В 80-х и 90-х годах телевизионные евангелисты и прочие поп-культурные проповедники, с целью повышения тиражей своих трудов, сообщали, что многие из них самих или же знакомые им люди стали жертвами некоего "мирового сатанинского заговора".

Фото: kino-teatr.ru
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Суть этого так называемого заговора, получившего название "Сатанинская паника", сводилась к тому, что представители ряда организаций, не связанных между собой (от "Церкви Сатаны" и "Ордена Восточных Тамплиеров" до "Церкви Иисуса Христа святых Последних дней" и движения New Age), занимались ритуальными жертвоприношениями, занимая при этом довольно высокий социальный статус и работая в самых крупных компаниях страны.

После этого немалое количество людей пострадало в результате сфабрикованных дел, в которых нередко были допущены грубые юридические ошибки, свидетели путались в показаниях, а нехватка улик попросту игнорировалась.

Одним из самых нашумевших стало дело семьи Макмартинов (частично отмеченное в "Секретных материалах"), обвиненных во всем подряд - от совращений до проведения ритуальных обрядов.

Занимается сценарием довольно неизбитой темы дебютантка и по совместительству психиатр Джульет Лашински-Ревин.

В центре сюжета окажется семейная пара - психиатр Беннетт Льюис и его жена Мэрилин Джонс. Проверяя свои теории на боязливой, легко внушаемой и тревожной Мэрилин, Джонс, полностью подавив ее мнение, превратит супругу в нулевую пациентку искусственно взращенной социальной эпидемии.

В итоге семейная пара станет одним из истоков искусственного зарождения массовой истерии и последующих интриг и спекуляций на почве якобы состоявшихся ритуальных преступлений.

Точная дата выхода сериала пока отсутствует.

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