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21.03.2018 10:20
Рубрика: Власть

Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию

Текст: Константин Волков

В центре внимания переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, состоявшихся в Доме приемов МИД Японии в Токио 21 марта, была предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая намечена в России 25-26 мая. Об этом Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции после встречи.

В ходе визита премьер Абэ планирует принять участие в Петербургском экономическом форуме, а также торжественно открыть перекрестный год России и Японии в Большом театре.

Фото: REUTERS/Toru Hanai
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"В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита премьер-министра Японии в Российскую Федерацию. Это будет не только двусторонний визит. Господин Абэ примет участие в качестве почетного гостя в работе ПМЭФ, а также в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии вместе с президентом России Владимиром Путиным", сказал Лавров.

Также, по его словам, стороны договорились сделать все, "чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях".

Кроме того, на встрече главы МИД обсудили совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах и развитие экономических связей двух стран в целом. Кроме того, была затронута тема облегченного въезда для граждан Японии на Южные Курилы с целью посещения могил предков. Также министры договорились продолжать сотрудничество в области безопасности, в том числе - создание российско-японского кинологического центра в Афганистане и подготовку кадров для афганской полиции.

Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.

Сергей Лавров находится в Японии с официальным визитом. Следующей страной его посещения в нынешней поездке станет Вьетнам.


 

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