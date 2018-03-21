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21.03.2018 15:45
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала, когда на региональных выборах появятся общественные наблюдатели

Текст: Галина Мисливская

Институт общественного, неполитического наблюдения на выборах президента показал свою эффективность в ходе голосования 18 марта, его следует распространить на региональные выборы. Такие решения могут быть приняты до конца июля. Об этом рассказала сегодня журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ".

Фото: пресс-служба СФ
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Напомним, накануне в ходе Первого форума общественных наблюдателей заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов выразил общее мнение независимых наблюдателей о том, что эта практика должна расширяться. "Нельзя сейчас оставлять эту гражданскую активность, надо продолжать дальше, - сказал он. - В сентябре выборы, но закон-то только о выборах президента был. Коллеги наши просят внесения изменений в 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав граждан".

По словам Валентины Матвиенко, сенаторам поручено проанализировать ход избирательной кампании в своих регионах, в первую очередь - с точки зрения применения новых процедур, включая общественное наблюдение.

Глава Совфеда уверена, что общественные наблюдатели должны появиться на выборах разных уровней. "Я дала поручение председателю комитета (по конституционному законодательству) Андрею Клишасу подготовить такой законопроект, внести, и мы постараемся принять его в весеннюю сессию, чтобы на новых региональных выборах в сентябре можно было посмотреть, как он будет работать", - сказала Матвиенко.

Напомним, поправки в законодательство о выборах президента России, вводящие независимое общественное наблюдение, были внесены в конце 2017 года. Право направлять своих представителей на участки получили общественные палаты всех уровней. К выборам президента России они подготовили более 146 тысяч наблюдателей, которые следили за процессом выборов и передавали информацию в специальный Ситуационный центр, который работал с вечера 17 марта. Всего поступило 1723 сообщений о нарушениях, большая часть которых при проверке не подтвердилась.

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