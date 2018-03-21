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21.03.2018 15:22
Рубрика: Власть

Матвиенко уверена в неизбежности диалога между Россией и США

Текст: Галина Мисливская
Напряженность в отношениях России и США достигла такого уровня, что дальше нагнетать ее уже некуда, поэтому диалог между странами обязательно будет. Такое мнение высказала сегодня журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя содержание телефонной беседы между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

"Я убеждена в том, что такой диалог не только нужен, но что он обязательно будет, потому что дальше усиливать виток напряженности нельзя. Дальше можно перейти ту грань, которая уже создаст необратимые процессы, этого допускать нельзя", - сказала глава Совфеда.

По мнению главы Совфеда, Москве и Вашингтону есть что обсуждать. "Это стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, сокращение гонки вооружений, борьба с терроризмом и так далее. Это не только вопросы двусторонний повестки, это вопросы, касающиеся международной стабильности и безопасности", - полагает Матвиенко.

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Она уверена, что политическая воля для диалога есть у глав обоих государств. "Она была подтверждена в ходе вчерашнего разговора о необходимости отдельной встречи, о необходимости продолжения диалога", - подчеркнула сенатор.

Накануне состоялся телефонный разговор, в ходе которого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные международные вопросы, а также дали поручение главам внешнеполитических ведомств двух стран Сергею Лаврову и Майку Помпео заняться проработкой вопроса об организации российско-американского саммита.

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", - сообщил по итогам официальный сайт Кремля.

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