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21.03.2018 18:42
Рубрика: Власть

Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров

Текст: Кира Латухина

В Кремле сообщили о том, что в адрес президента России продолжают поступать поздравления с победой на выборах от глав государств и руководителей международных организаций.

Среди них: президенты Аргентины Маурисио Макри, Бангладеша - Абдул Хамид, Вьетнама - Чан Дай Куанг, Гвинейской Республики - Альфа Конде, Кипра - Никос Анастасиадис, Македонии - Герге Иванов, Мали - Ибрагим Бубакар Кейта, Монголии - Халтмагийн Баттулга, Эстонии - Керсти Кальюлайд, генеральные секретари ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо и ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

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Напомним, что 19 марта в Кремле сообщили о телефонных разговорах с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Армении - Сержем Саргсяном, Беларуси - Александром Лукашенко, Киргизии - Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана - Эмомали Рахмоном, Узбекистана - Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Японии - Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой выборах в России.

Среди тех, кто поздравил российского лидера в тот день письменно: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана - Ильхам Алиев, Армении - Серж Саргсян, Беларуси - Александр Лукашенко, Боливии - Эво Моралес, Венгрии - Янош Адер, Венесуэлы - Николас Мадуро, ФРГ - Франк-Вальтер Штайнмайер, Египта - Абдельфаттах Сиси, Италии - Серджо Маттарелла, Лаосской Народно-Демократической Республики - Буннянг Ворачит, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Кубы - Рауль Кастро, Молдавии - Игорь Додон, Сербии - Александр Вучич, Республики Сербской Боснии и Герцеговины - Милорад Додик, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана - Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии - Анатолий Бибилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Вчера, 20 марта, на сайте Кремля появились новые имена поздравивших президента: это руководители Афганистана Абдулла Абдулла, Бангладеша - Шейх Хасина, Болгарии - Румен Радев, Брунея-Даруссалама - Хассанал Болкиах, Гвинеи-Бисау - Жозе Марио Важ, ФРГ - Ангела Меркель, Гренады - Кейт Митчелл, Греции - Прокопис Павлопулос и Алексис Ципрас, Джибути - Исмаил Омар Гелле, Израиля - Биньямин Нетаньяху, Иордании - король Абдалла II, Ирана - Хасан Рухани, Испании - Мариано Рахой Брей, Камеруна - Поль Бийя, КНДР - Ким Чен Ын, Кореи - Мун Чжэ Ин, Кувейта - Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах, Люксембурга - великий герцог Анри и Ксавье Беттель, Малайзии - Наджип Разак, Мальдивской Республики - Абдула Ямин Абдул Гаюм, Марокко - король Мухаммед VI, Мьянмы - Тхин Чжо, Непала - Бидья Деви Бхандари, Никарагуа - Даниэль Ортега, Норвегии - Эрна Сульберг, Палестины - Махмуд Аббас, Сейшельских Островов - Дэни Фор, Сенегала - Макки Салл, Сирии - Башар Асад, Филиппин - Родриго Дутерте, Финляндии - Саули Ниинисте, Хорватии - Колинда Грабар-Китарович, Чехии - Милош Земан, Шри-Ланки - Майтрипала Сирисена, Эритреи - Исайяс Афеворки, Эфиопии - Мулату Тешоме, ЮАР - Сирил Матамела Рамафоза, а также член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович, председатель Совмина Италии Паоло Джентилони, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент ФИФА Джанни Инфантино, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Кроме того, вчера в Кремле сообщили отдельно о телефонных звонках с поздравлениями президента США Дональда Трампа, короля Иордании Абдаллы II и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. А в понедельник Владимиру Путину позвонили президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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