Путин встретился с послом РФ в Казахстане

Перед тем как посол РФ в Казахстане отправился на новое место работы, с ним встретился президент. Владимир Путин подчеркнул: Казахстан - не просто сосед, а государство, с которым у России наиболее глубокие и очень доверительные отношения.

"Алексей Николаевич, вы направляетесь в Казахстан. Это не только наш сосед, стратегический партнер, союзник - это страна, с которой у нас наиболее глубокие отношения, разносторонние отношения и очень доверительные. Это, с одной стороны, приятная, с другой стороны, очень почетная и ответственная миссия. Предлагаю подробнее поговорить по всем этим вопросам", - сказал президент.

Алексей Бородавкин поздравил Владимира Путина с избранием президентом и заверил: "Российские дипломаты - это члены вашей команды, и мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для выполнения поставленной вами задачи - добиться прорывного развития России на ближайшие годы".

Также новый посол поблагодарил за доверие, которое ему оказал президент, назначив послом в Казахстане. "Постараюсь оправдать это доверие. Я понимаю ту ответственность, которая на меня возложена", - сказал он.

"Как вы сказали, Казахстан - это наш ближайший союзник, стратегический партнер, - заявил Бородавкин. - У нас огромная позитивная повестка дня: сотрудничество и по двусторонним отношениям, и по координации и совместному ведению дел в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ. Так что работа предстоит очень большая, я это очень хорошо понимаю".