Названа причина массового отравления под Тамбовом

Причиной массового отравления детей и взрослых в тамбовском поселке Калиничи стал сернистый ангидрид, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

- Они вскрывали баллоны и отравились. Девять детей и 13 взрослых доставлены в больницу. Угрозы для жизни ни у кого нет, четверо взрослых находятся в состоянии средней тяжести, остальные легкие. Пострадавшие получают всю необходимую помощь, двое взрослых уже выписались, - рассказал пресс-секретарь управления Игорь Чеханов.

Напомним, около полуночи в службу спасения поступил сигнал, что в пригороде Тамбова произошло массовое отравление неизвестным газом, вещество распространяется по улицам. Прибывшие на место просишествия пожарные создали водяную завесу, чтобы блокировать загрязненный район. В Калиничах живут цыгане. По предварительной версии, вечером 20 марта они вскрывали газовые баллоны для сдачи их в металлолом. В одной из емкостей оказался опасный газ.

Сернистый ангидрид (оксид серы) - бесцветный газ с характерным резким запахом (такой испускает загоревшаяся спичка). Оксид серы очень точкисен, симптоны при отравлении: насморк, кашель, сильное першение в горле. При сильном отравлении - удушье, расстройство речи, возможен отек легких.