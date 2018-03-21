В Подмосковье у девушки нашли более килограмма "спайса"

Почти 1,5 килограмма "спайса" нашли полицейские в иномарке 24-летней девушки в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщила глава пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

- Машину с подозреваемой оперативники остановили на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда. В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - "спайсом", - рассказала Петрова.

Девушка арестована. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, по которым ей грозит до 20 лет лишения свободы.