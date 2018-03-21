В очередном чукотском селе ограничили продажу спиртного

В среду Дума Чукотского автономного округа сразу в трех чтениях приняла закон о дополнительных ограничениях времени розничной продажи алкогольной продукции в селе Нунлигран Провиденского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Ограничения инициировали сами жители. Согласно новому закону, на территории села Нунлигран запрещено продавать алкоголь по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям - за исключением дней, предшествующих праздникам. В оставшиеся пятницу и субботу, а также предпраздничные дни "разрешенное" время ограничивается несколькими часами.

Эти меры селяне ввели в дополнение к общим ограничениям, распространяющимся на весь регион. На Чукотке розничная продажа алкоголя запрещена с 20.00 до 12.00 следующего дня. Кроме того, установлен запрет на продажу во Всемирный день здоровья (7 апреля), в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день коренных народов мира (9 августа) и День знаний (1 сентября).

Нунлигран стал на Чукотке девятым населенным пунктом, где введены подобные ограничения. А в селе Краснено Анадырского района установлен полный запрет на продажу алкоголя.