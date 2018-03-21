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21.03.2018 08:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России представили серийный детектор подлинности бриллиантов

Текст: Инесса Доценко

Первый отечественный серийный прибор, позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения, презентовали на заседании Общественного экспертного совета при ФКУ "Пробирная палата России".

Фото: depositphotos.com
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Аппарат является совместной разработкой АЛРОСА и специалистов Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов. Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие "Алмазный научно-технологический центр".

Как рассказали в алмазодобывающей компании, детектор поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения. В последние годы случаи такого "подмеса" все чаще фиксируют в крупнейших мировых алмазных центрах.

Новый прибор выявит как бриллианты из природных и синтетических алмазов, так и неалмазные имитации, например, фианиты и муассаниты. Одним из главных конкурентных преимуществ аппарата является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надежность оценки.

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