Ракеты "Тополь" пустят на металлолом

Госкорпорация "Роскомсмос" разместила на сайте госзакупок заявку на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет "Тополь". Максимальная цена контракта - 9,78 миллиона рублей.

Лот включает в себя утилизацию элементов уничтоженных ракет, реализацию полученных при этом материалов и уничтожение неликвидных отходов. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на демонтаж военной техники, допуск к сведениям, составляющим военную тайну уровня "совершенно секретно" и документы, необходимые для работы с драгоценными металлами.

Согласно сведениям о заявке, при утилизации девяти ракет можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов. Средства от их реализации должны быть перечислены в федеральный бюджет. Работы необходимо производить в Центре ликвидации МБР на предприятии "Воткинский завод" в Удмуртии.

Баллистическая ракета РС-12М "Тополь" была запущена в серийное производство в 1984 году. За 10 лет "Воткинский завод" выпустил порядка 400 ракет этого типа, затем выпуск "Тополей" был свернут, а завод занялся производством более совершенной МБР "Тополь-М".

В последние годы количество РС-12М в РВСН стремительно сокращается. Если в 2010 году на боевом дежурстве стоял 171 "Тополь", то по состоянию на начало 2018 года их осталось 36.