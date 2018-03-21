Суд удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система"

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил отказ "Роснефти" от иска к АФК "Система" о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, которые были получены АФК во время владения акциями "Башнефти".

"Ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу удовлетворить", - огласила решение судья Светлана Хомутова, слова которой приводит ТАСС.

20 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство АФК "Система" об отказе от иска к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 миллиарда рублей убытков в солидарном порядке. До этого Арбитражный суд Башкирии полностью снял ограничение со всех активов АФК "Система", арестованных в рамках спора с нефтяной компанией, в связи с выполнением условий мирового соглашения с "Роснефтью".

Таким образом, стороны отказались от взаимных претензий и выполнили условия мирового соглашения.