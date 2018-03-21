В новосибирском баре расстреляли охранника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дерзкого убийства охранника в новосибирском караоке-баре.

Инцидент произошел сегодня ночью в развлекательном заведении, расположенном в Железнодорожном районе.

По предварительной версии, один из посетителей караоке-бара наотрез отказался снимать верхнюю одежду. 42-летний охранник сделал ему замечание. В ответ посетитель достал из куртки пистолет и выстрелил охраннику прямо в голову, после чего скрылся. Раненому вызвали "скорую", он был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство", - сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Беглеца разыскивает полиция.