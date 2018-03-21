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21.03.2018,  
17:19
Текст: Светлана Цыганкова

Северный флот испытал антикварную зенитку

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте испытали первое российское зенитное орудие образца 1914 года. Случилось это в ходе плановых учений в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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76-миллиметровая зенитная пушка образца 1914-1915 годов конструкции Тарновского-Лендера была изготовлена в 1927 году на заводе имени М.И.Калинина в Москве. Это первое разработанное в России орудие для ведения огня по воздушным целям. Нашли его на архипелаге Новая Земля, сообщил "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Раритет доставили в Североморск, где специалисты провели ремонтно-восстановительные работы. Потом пушку допустили к испытаниям. Для этого к историческом орудию подготовили специальные салютные боеприпасы разной мощности. Из пушки произвели пять выстрелов. Испытания признали успешными.

А само орудие после стрельб определили на учет в службу ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота. Она будет значиться по номенклатуре морского артиллерийского вооружения.

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