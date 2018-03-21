В 2019 году спустят на воду подлодку "Кронштадт"

Подводную лодку проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" спустят на воду в 2019 году. Это вторая лодка данного проекта, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

- Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск - в 2019 году. По заключенному контракту, его передача - 2020 год, - отметил гендиректор.

19 марта на митинге в честь 112-й годовщины создания подводного флота России и 60-летия начала строительства отечественного атомного подводного флота Александр Бузаков заявил, что "Адмиралтейские верфи" сегодня строят серию из шести подводных лодок для Тихоокеанского флота. Кроме того, возводят еще три серии субмарин, в том числе и два корабля четвертого поколения "Лада".

А вообще в период с 1967 по 1995 годы на предприятии построили 41 атомную подводную лодку. На сегодняшний день уже более 300 подлодок и 70 глубоководных аппаратов, многие из которых не имеют аналогов в российском и мировом кораблестроении. Среди и легендарная "Альфа" 705 проекта, атомные глубоководные станции, подводные лодки "Пиранья", глубоководные аппараты "Русь" и "Консул" с глубиной погружения до шести тысяч метров, судно-спасатель для подводных лодок "Игорь Белоусов" с глубоководным аппаратом "Бестер-1" на борту.

Подводные лодки проекта 677 "Лада" предназначены для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов противника, защиты морского побережья и коммуникаций, ведения разведки. Рабочая глубина погружения - 250 метров, предельная - 300. На лодке установлено торпедно-минное вооружение, ракеты "Оникс" или "Калибр".