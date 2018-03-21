В Калининграде на IPQuorum 2018 соберутся 500 участников из 30 стран

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности - IPQuorum 2018 пройдет в Калининградской области 11-12 апреля.

Главная тема форума, который проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, - "Интеллектуальная собственность - новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии". В программе - 12 тематических сессий и 7 хабов сети обсуждений.

Форум, на который заявились около 500 участников из более чем 30 стран мира, - первая коммуникационная платформа, призванная связать участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов. Здесь будут оглашены межгосударственные меморандумы о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности и подписаны соглашения о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

- Перед нами стоит общая цель - создание и развитие полноценного рынка интеллектуальной прав в России, обладающего стоимостью, интегрированного в глобальный рынок прав и включающего национальные компании в мировую рыночную цепочку инновационного производства, - подчеркнул председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Самый западный российский регион для проведения IPQuorum 2018 выбран не случайно. Как считает губернатор Антон Алиханов, преференции Калининградской Особой экономической зоны и созданная в регионе система поддержки науки и бизнеса позволяют использовать новые идеи и изобретения максимально эффективно. А значит, регион сможет стать новым центром развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе.

- IPQuorum 2018 будет посвящен стратегическим аспектам развития отрасли и ее влиянию на различные рынки и индустрии, а также новым инструментам управления правами на интеллектуальную собственность. Сейчас они необходимы для развития творческого, научного, технологического потенциала России, - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. - Уверен, что участники форума в Калининграде окажут содействие в формировании новых подходов в защите интеллектуальной собственности. Это может стать также дополнительным стимулом развития наукоемких отраслей, расширения сферы применения огромного накопленного потенциала, включая ОПК.

Кстати

Организаторы форума IPQuorum 2018 - российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация.

Соорганизаторы - Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика".