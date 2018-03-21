В мире
21.03.2018 15:05
Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Витебская бизнес-миссия посетила Калининград

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Взаимная презентация инвестиционных возможностей Витебской области Беларуси и Калининградской области России прошла в правительстве Янтарного края.

- Наш регион активно работает с Гродненской, Гомельской и Брестской областями. Приятно, что и другие регионы Республики Беларусь стремятся расширить географию регионального сотрудничества нашей области, - отметил вице-премьер калининградского правительства Александр Шендерюк-Жидков и добавил, что особое значение придается укреплению калининградско-белорусских связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере.

Фото: government.by
Беларусь намерена активно сотрудничать с Калининградской областью

Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Олегом Мацкевичем пообщалась с калининградскими предпринимателями в формате B2B диалога. Договоры о реализации своей продукции с калининградскими оптовиками подписали Оршанский мясоконсервный комбинат и кондитерская фабрика "Витьба".

Белорусская сторона предложила калининградцам торговые точки на традиционном ежегодном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске для презентации своей продукции, чтобы изучить в Республике Беларусь интерес к калининградским товарам.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, в рамках встречи было подписано соглашение между Витебским областным Союзом нанимателей и Фондом поддержки предпринимателей Калининградской области.

Теперь калининградская бизнес-миссия готовится к ответному визиту в Витебск. А в ближайшее время регион посетит делегация из Минской области, в состав которой войдут руководители предприятий агропромышленного сектора, металлургии, станкостроения и пищевой промышленности.

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