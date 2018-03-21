На Дону объявили штормовое предупреждение

Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ураганный юго-западный ветер - в некоторых районах его порывы будут достигать 23-28 метров в секунду - и сильный гололед.

От капризов погоды жители Ростовской области страдают с самого начала недели. 19 марта из-за непогоды было ограничено движение общественного транспорта на некоторых участках федеральных и региональных трасс. А 20 марта региональное управление МЧС предупредило дончан о резком ухудшении погоды, ледяном дожде, снегопаде, а местами даже метели. В связи с этим силы управления МЧС России по Ростовской области приведены в режиме повышенной готовности.

Сейчас, по информации ведомства, движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. А для пассажирского транспорта продолжает действовать ограничение на участке автодороги с 777 по 1026 км. Для мониторинга ситуации на дорогах области действует пять оперативных групп от МЧС, 14 экипажей ГИБДД, применяется беспилотная авиация и камеры видеонаблюдения.

Придорожные кафе и автозаправки на время стали пунктами обогрева для водителей "застрявших" в километровых пробках, а на проблемных участках трассы дежурят четыре специализированных тягача.