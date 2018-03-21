Новости

Сожительство не приравняют к браку 11:25
Матвиенко поручила подготовить "белую книгу" нарушений права на Украине 11:25
Овечкин вышел на 19-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ 11:16
В новосибирском баре расстреляли охранника 11:14
Названа причина массового отравления под Тамбовом 11:14
В очередном чукотском селе ограничили продажу спиртного 11:08
Лаврову подарили в Японии торт в виде футбольного мяча 11:07
Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков 11:06
Газпром: Проложено 75,5% "Силы Сибири", 53% "Турецкого потока" 11:03
Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов 11:02
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии 11:01
Для чего американцы назначили серба возглавлять свою базу в Косово 10:58
В Прикамье при пожаре погибли четыре человека 10:55
В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям 10:55
В налоговой службе напомнили, кто должен отчитаться о доходах 10:50
На Дону объявили штормовое предупреждение 10:44
ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке" из топ-100 10:42
В Австралии шесть человек погибли из-за отравления дынями 10:35
В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест 10:30
Верховная Рада испугалась признать российские выборы "нелегитимными" 10:30
Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда 10:27
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 10:26
В Таганроге назвали причину массового отравления таллием на заводе 10:26
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли 10:22
Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону объявили штормовое предупреждение

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ураганный юго-западный ветер - в некоторых районах его порывы будут достигать 23-28 метров в секунду - и сильный гололед.

Жителей Дона предупредили о снежном буране и урагане

От капризов погоды жители Ростовской области страдают с самого начала недели. 19 марта из-за непогоды было ограничено движение общественного транспорта на некоторых участках федеральных и региональных трасс. А 20 марта региональное управление МЧС предупредило дончан о резком ухудшении погоды, ледяном дожде, снегопаде, а местами даже метели. В связи с этим силы управления МЧС России по Ростовской области приведены в режиме повышенной готовности.

Сейчас, по информации ведомства, движение легкового и большегрузного транспорта на федеральной трассе М-4 осуществляется в штатном режиме. А для пассажирского транспорта продолжает действовать ограничение на участке автодороги с 777 по 1026 км. Для мониторинга ситуации на дорогах области действует пять оперативных групп от МЧС, 14 экипажей ГИБДД, применяется беспилотная авиация и камеры видеонаблюдения.

Придорожные кафе и автозаправки на время стали пунктами обогрева для водителей "застрявших" в километровых пробках, а на проблемных участках трассы дежурят четыре специализированных тягача.

Главное сегодня

Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России