На Кубани женщина напала на помогавшего ей с разводом адвоката

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы, которая обвиняется в покушении на убийство своего же адвоката (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

- По версии следствия, в июне прошлого года между женщиной и 36-летним адвокатом, ранее представлявшим ее интересы в ходе бракоразводного процесса в суде общей юрисдикции, произошел конфликт. А немного позже она вернулась в его кабинет адвоката, где несколько раз ударила мужчину ножом. Удары пришлись на центральную область грудной клетки и в теменно-затылочную часть головы жертвы, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - Адвокату удалось схватить нападавшую и выбить из ее рук нож. После женщина, запрыгнув на стол, начала бить потерпевшего ногами по голове. Ему удалось выбежать из помещения и позвать на помощь.

В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, которое ей может грозить, ограничение свободы на срок от шести до 15 лет.