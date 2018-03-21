Участок дороги Керчь-Симферополь полностью закроют для ремонта

С 22 марта 14-километровый отрезки трассы Керчь-Феодосия полностью закроют для движения автотранспорта для проведения экстренного ремонта. Такое решение принято после технического обследования дороги, на которой выявлены серьезные дефекты - глубокие колеи, сетка трещин и выбоины. Об этом сообщил Госкомитет дорожного хозяйства РК.

До устранения дефектов и повреждений дорожного покрытия движение всех автомобилей, в том числе общественного транспорта, организуют в объезд. В направлении Керчи и паромной переправы машины поедут через поселок Багерово (поворот с Керченской трассы налево), а в направлении порта железорудного комбината - через село Приозерное (поворот с Керченской трассы направо). Службе автомобильных дорог РК поручено организовать движение на этом участке трассы и установить на нем информационные щиты и соответствующие дорожные знаки.

Привести в порядок самый разрушенный участок трассы Керчь-Симферополь важно к началу запуска движения по Крымскому мосту в мае 2018 года. Минтранс России уже решил, что первыми по переправе через Керченский пролив поедут легковушки и автобусы, а вот грузовики пустят лишь в конце года.