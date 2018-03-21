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21.03.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму раскрыто убийство, совершенное 22 года назад

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферопольском районе раскрыто тройное убийство, совершенное игроманом более 22 лет назад.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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По сообщению пресс-службы ГСУ СКР по Республике Крым, в 1995 году тогда 30-летний подозреваемый в гостинице проиграл в карты 3000 долларов США (на тот момент по курсу ЦБ РФ 13,4 миллиона рублей). Такой суммы у него с собой не было, и тогда он вместе с победителями азартной игры поехал домой, чтобы якобы отдать им деньги. Но расставаться с крупной суммой преступник не захотел и по дороге - между поселком Веселое и аэропортом - застрелил троих попутчиков.

И вот теперь спустя 22 года аналитикам СКР удалось сложить забытые детали и нюансы той криминальной истории в единый пазл. Обвиняемого задержали, несмотря на то, что он дважды менял свои анкетные данные, скрывал свое местонахождение. Следователи опровергли алиби, которое преступнику удалось создать за счет давления на свидетелей.

Сейчас уголовное дело по пунктам "а, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное из корыстных побуждений) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант дела до суда находится под подпиской о невыезде.

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