В Ростове девушка погибла из-за упавшего на нее дерева

В Ростове-на-Дону под рухнувшим деревом погибла девушка, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, в среду, 21 марта, на улице Пушкинской рухнула часть дерева.

Обломками придавило 21-летнюю девушку. Из-за полученных травм она скончалась.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ Галины Гагалаевой, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Между тем спровоцировать ЧП мог сильный ветер, который сегодня дует в южной столице. По прогнозам синоптиков, его скорость в отдельных районах может достигать 23-28 метров в секунду.