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21.03.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове девушка погибла из-за упавшего на нее дерева

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону под рухнувшим деревом погибла девушка, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Сноубордистку придавило 20-метровой сосной на склоне Красной поляны

По предварительным данным, в среду, 21 марта, на улице Пушкинской рухнула часть дерева.

Обломками придавило 21-летнюю девушку. Из-за полученных травм она скончалась.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ Галины Гагалаевой, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Между тем спровоцировать ЧП мог сильный ветер, который сегодня дует в южной столице. По прогнозам синоптиков, его скорость в отдельных районах может достигать 23-28 метров в секунду.

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