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21.03.2018 15:14
Проект: В регионах

Глава Ямала рассказал секретарю Совбеза о системах безопасности в регионе

Текст: Елена Мационг
Вопросы национальной безопасности обсудили в Екатеринбурге на совещании под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

С докладами о ситуации по обеспечению комплексной защиты территорий от сезонных чрезвычайных ситуаций выступили полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, главы регионов Уральского федерального округа.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Глава Ямала представил план развития региона

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал о мерах по защите населения в случае возникновения угроз природного и техногенного характера. Для комплексной работы и предотвращения в том числе сезонных опасностей в виде паводков, лесных пожаров, других неблагоприятных природных явлений в регионе действует Госпрограмма с объемом финансирования на текущий год свыше 2,6 миллиарда рублей. Сейчас ведутся работы по подготовке к прохождению "большой воды", гидрологическая обстановка благоприятная, тем не менее ряд населенных пунктов по прогнозу может попасть в зону подтопления.

Для предотвращения ЧС по природным пожарами с учетом изменения климата в арктической зоне действующая группировка противопожарных сил "Ямалспас" будет увеличена на 107 единиц. Новые подразделения появятся в отдаленных поселках - Мужи и Яр-Сале. Спасатели уже получили современное пожарно-техническое вооружение - приобретены десять водосливных устройств и девять квадроциклов, которые зарекомендовали себя при локализации пожаров в северной лесотундре.

Фото: depositphotos.com
Спрос на народные облигации Ямала в полтора раза превысил предложение

Значительно обновлена и усилена система оповещения граждан о возможных ЧС. В завершающей стадии находится внедрение Системы-112. Ожидается, что до конца 2018 года номер экстренной помощи "112" будет введен в эксплуатацию на территории всего Ямала

Участники совещания также обсудили планы по импортозамещению для обеспечения национальной безопасности. Комментируя эти задачи, глава арктического региона еще раз подтвердил, что новая наземная инфраструктура Ямала будет формироваться исключительно из российских материалов. "Мост через Обь, железнодорожная магистраль "Северный широтный ход" - все это будет строиться из российских материалов, в первую очередь сделанных в Уральском федеральном округе. Импортозамещение уже служит стратегическим задачам государства в Арктике. Мы генерируем и реализуем крупные инфраструктурные проекты по поручению президента России, создаем рабочие места и расширяем возможности для российских предприятий и материалов в стране", - отметил Дмитрий Кобылкин.

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