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21.03.2018 15:12
Проект: В регионах

Команда Ямала взяла уже 16 золотых медалей на Арктических играх в Канаде

Текст: Елена Мационг
По итогам второго соревновательного дня на проходящих в Канаде Арктических зимних играх команда ЯНАО вышла на первое место в общем зачете по количеству золотых медалей. Их у ямальцев набралось уже 16.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сразу 11 медалей высшего достоинства принесли автономному округу биатлонисты. Большинство из них представляют Лабытнанги и один спортсмен - поселок Харп. Пять золотых медалей ранее завоевали для Ямала фигуристки из Салехарда.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Всего у сборной Ямала на данный момент 41 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и восемь бронзовых.

Отметим, команда ЯНАО, в составе которой 70 атлетов, по золотым медалям опережает более многочисленные сборные конкурентов. Наибольшее количество спортсменов у северо-западных территорий Канады (276 человек). Второе и третье место по численности занимают команды из Юкона и Аляски (268 и 241).

Арктические зимние игры проходят в городах Хей Ривер и Форт Смит (Канада) с 18 по 24 марта. Российскую Федерацию на состязаниях представляют спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в соревнованиях участвует более 1800 спортсменов.

Справка "РГ"

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года на территории Канады, США и Гренландии каждые два года. Участниками игр являются представители стран циркумполярного региона: Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. С 2004 года Российскую Федерацию на играх представляет команда Ямала.

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