Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных операциях в Йемене

Американские сенаторы не стали ограничивать президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Йемене. Об этом информирует РИА Новости.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой - правительственные войска и ополчение. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Вашингтон оказывает помощь Эр-Рияду в области военной разведки и дозаправки самолетов.

В прошлом месяце ряд сенаторов внес в верхнюю палату американского парламента предложение ограничить главу государства в проведении военных операций в Йемене. Смысл инициативы сводился к тому, чтобы дать возможность президенту посылать солдат в арабскую страну только с разрешения конгресса. Законодатели пояснили, что в Йемене идет гражданская война, в которую опосредованно могут быть втянуты военные США.

По итогам голосования сенат отклонил предложение, которое набрало только 44 голоса из 100.