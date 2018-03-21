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21.03.2018 19:55
Рубрика: Происшествия

Сотрудник ФСБ арестован за получение взятки от мигрантов

Сотрудник ФСБ России на два месяца арестован Московским гарнизонным военным судом, передает ТАСС. По данным следствия, он получил 6 миллионов рублей в качестве взятки "за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Сообщается, что несколько сотрудников ФСБ сформировали группу для получения взятки от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ для постановки их на миграционный учет. Помимо задержанного, фигурантами по делу проходят еще двое его коллег, но по ним пока не принято процессуальное решение. 

Подозреваемый пробудет под стражей до 19 мая.

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