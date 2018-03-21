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21.03.2018 12:31
Рубрика: В мире

Узбекские милиционеры вернут на родину потерявшего память россиянина

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Фото: ГУВД города Ташкента Фото: ГУВД города Ташкента
Фото: ГУВД города Ташкента

Милиция Ташкента в ближайшее время отправит домой потерявшего память россиянина: узбекские силовики нашли его родственников в России. О таком необычном и счастливо закончившемся случае, рассказывают СМИ Республики Узбекистан.

Некоторое время назад в узбекском сегменте социальных сетей появилась информация о некоем Дмитрии Питько - бездомном мужчине из России, потерявшем документы и страдающем потерей памяти. Он перебивался случайными заработками в районе аэропорта Ташкента. Не так давно к нему частично вернулась память, и он не только вспомнил свое имя, но и данные, а также адрес своего отца. Неравнодушные пользователи социальных сетей распространяли фото, надеясь помочь мужчине найти родных.

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Кампанию, поднятую в социальных сетях, неожиданно поддержали ташкентские силовики. Как утверждают в ГУВД Ташкента, сотрудники ведомства также не смогли остаться равнодушными к истории. Они и помогли отыскать родных бездомного. Сотрудники правоохранительной структуры, в частности, смогли найти адрес отца и связаться с ним.

Как оказалось, Питько-старший в свое время тоже пытался отыскать сына, но безуспешно. Он же и поведал, как Дмитрий оказался в Ташкенте.

- В начале 1990-х Сергей Дмитриевич Питько с супругой Ниной Григорьевной, сыном Дмитрием и дочерью Катариной выехали из Узбекистана в Россию на постоянное место жительства, - сообщают в ГУВД Ташкента. - Вскоре супруги развелись. Сергей Дмитриевич остался в Оренбургской области, а Нина Григорьевна вернулась в Ташкент. После окончания школы - в 1994 году - Дмитрий уехал к матери. Больше они не виделись. В том же году Нина Григорьевна скончалась. Отец пытался найти сына даже через программу "Жди меня", однако даже система поиска людей этого знаменитого телепроекта оказалась бессильна. 

После разговора с Питько-старшим, сотрудники Ташкентского ГУВД принялись за поиск самого Дмитрия. На это ушло около четырех суток, поскольку район предполагаемого местонахождения мужчины большой. Наконец, его удалось найти у придорожного кафе, владельцы которого из сочувствия много лет кормили и одевали мужчину.

После оформления документов, необходимых для возвращения в Россию, Дмитрий будет отправлен к отцу.

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