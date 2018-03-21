В Сирии Т-55 сделали немного похожим на "Армату"

Против остатков бандформирований в Восточной Гуте сирийские войска применили модернизированный средний танк Т-55. В его конструкции есть ряд технических решений, которые сейчас встречаются лишь на новейших боевых машинах, таких как российский танк Т-14.

Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления.

Что-то похожее применено и на "Армате" - разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож.

Над стволом 100-мм нарезной пушки вместо инфракрасного прожектора "Луна-2" смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса "Viper-55". В результате наводчик получил возможность обнаруживать противника на расстоянии в 4 км. Это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м.

Установленный на крыше башни комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения "Sarab-2" ("Мираж-2") объединяет "пятьдесят пятый" с техникой XXI века. Благодаря такому устройству танк-ветеран стал неуязвим для большинства управляемых противотанковых ракет. В том числе для американских TOW-2, которые поставлялись боевикам их зарубежными покровителями.

8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Но, как видим по войне в Сирии, несмотря на свой солидный возраст, знаменитый танк не только остается в строю, но даже совершенствуется