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21.03.2018 13:35
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретится с послом РФ в Казахстане

Текст: Кира Латухина

В Кремле рассказали о графике президента. Сегодня Владимир Путин работает в Москве.

Во второй половине дня глава государства продолжит принимать поздравления в связи с избранием, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня запланировано несколько международных телефонных звонков, они продолжатся и завтра, скорее в первой половине дня", - сказал он, добавив, что заранее анонсировать их не будет.

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"До этого в графике ряд рабочих встреч, - продолжил Песков. - В частности, президент примет руководителя Сбербанка Германа Грефа". Представитель Кремля напомнил, что за последние несколько месяцев Путин встречался с руководителями крупных системообразующих для своих отраслей компаний, в том числе с госучастием, чтобы обсудить результаты их экономической деятельности по 2017 году и понять основные направления развития на этот год и перспективу.

Также президент проведет несколько рабочих встреч. Например, примет вновь назначенного посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина. "Это наш блестящий дипломат и чрезвычайно важное направление работы", - отметил Песков. Казахстан - один из приоритетных союзников Москвы, и Путин всегда отдавал и отдает приоритет развитию наших отношений со странами СНГ, ЕврАзЭС, в том числе, конечно, и с Казахстаном, сказал он.

"Во многом, конечно, большую роль играют личные отношения руководителей и их последовательная линия на дальнейшую интеграционную деятельность и развитие двусторонней кооперации", - отметил представитель Кремля. "Конечно, немалую роль играет и взаимодействие России и Казахстана в интеграционных процессах на пространстве бывшего Советского Союза", - заключил он.

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