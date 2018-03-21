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21.03.2018 16:55
Проект: Пресс-релизы

"ВТБ АРЕНА ПАРК": ВСЕЛЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

"ВТБ Арена парк" объявляет о старте внедрения на своей территории уникального кроссплатформенного приложения, доступного на любых мобильных устройствах или стационарных компьютерах. Рабочее название - Мультисервисная платформа (МСП).

МСП для "ВТБ Арена парк"  станет беспрецедентным цифровым продуктом, объединяющим в уникальную общую программу лояльности все аудитории проекта: зрителей спортивных состязаний и концертов, жителей апартаментов, служащих бизнес-центра, посетителей "Арена Плаза", отдыхающих в парке - всех друзей, участников и гостей проекта.

Новое мобильное приложение включает множество сервисов: от покупки билета на любое мероприятие, проходящее в комплексе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", до членства в программе лояльности. Именно она станет одним из ключевых элементов кобрендингового проекта с Банком ВТБ и включает возможность получения кэшбэков, накопления бонусных баллов, которые могут в дальнейшем быть потрачены на приобретение билетов, заказ еды и напитков, мерчендайзинга и пр.

Кроме того, участников программы лояльности ждет много необычных опций, которые нельзя купить за деньги: ужин с известным спортсменом, участие в тренировке любимой команды или мастер-класс с ее игроками, проход за кулисы на концерте звезды и многое другое. С новым приложением не составит труда заказать еду и напитки прямо на трибуну на свое место или получить предоплаченный заказ на отдельной стойке (Fast track); заказать такси, забронировать столик в ресторане стадиона; послушать официальный комментарий матча; разместить в соцсетях запоминающиеся моменты игры, не выходя из приложения. При сканировании из мобильного приложения виртуальной карты лояльности можно будет получить индивидуальные предложения от торговых точек проекта. А любители прогнозов смогут делать ставки на результаты матча.

Резиденты жилого комплекса "Арена парк" смогут здесь воспользоваться личным кабинетом для получения информации об оказанных услугах и выставленных им счетах, оставления заявок о неисправностях, пользования услугами ЖКХ.

"Использование подобной системы позволит повысить посещаемость проводимых у нас спортивных и развлекательных мероприятий за счет гибкой системы коммуникации с пользователями, увеличения числа и качества сервисов на площадке, комфортного пребывания на территории проекта для всей семьи", - отметил старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

Справка

"ВТБ Арена парк" - один из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы, в сердце которого расположен спортивно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо” им. Льва Яшина". Это - спортивное сооружение с двумя аренами под одной крышей,  где могут проходить спортивные состязания, концерты мировых звезд, международные бизнес-форумы и фестивали.

"ВТБ Арена парк" это также:

- жилой квартал с апартаментами премиум и бизнес-класса

- офисы

- ТЦ "Арена Плаза"

- пятизвездочная гостиница "Хаятт Ридженси Москва и Петровский Парк"

- 8 гектаров парка физкультуры и спорта "Динамо"

- подземный паркинг на 4000 мест

Общая площадь реализуемого проекта - около 32 га.

Титульный спонсор - Банк ВТБ (ПАО)

Пресс-релиз предоставлен ООО "Арена Парк Ивентс"

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