Американцы испытают боевой лазер на истребителе F-15 Eagle

Военно-воздушные силы США в 2018 году собираются начать испытания боевого лазера на истребителе F-15 Eagle. Об этом пишет AFP.

Как сообщил заместитель помощника министра ВВС США по науке и технологиям Джефф Стэнли, мощность боевого лазера - 50 киловатт. Испытания будут проходить поэтапно. Сначала на земле, это как раз и случится летом нынешнего года, а потом в воздухе. Данный срок запланирован на лето 2019 года. По словам высокопоставленного военного чиновника, лазерная установка почти готова. Осталось решить несколько проблем: уменьшить ее размеры, массу и потребляемую мощность.

У ВВС США есть основное требование к новому виду энергетического оружия: эффективная работа при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях. Лазерные системы будут использовать для самозащиты и поражения самолетов противника. Они генерируют луч, невидимый для невооруженного глаза.

Разрабатывает лазерный генератор американская компания Lockheed Martin. Военные заключили с ней контракт в 2017 году.