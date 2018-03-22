Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.03.2018,  
10:46
Текст: Светлана Цыганкова

Американцы испытают боевой лазер на истребителе F-15 Eagle

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Военно-воздушные силы США в 2018 году собираются начать испытания боевого лазера на истребителе F-15 Eagle. Об этом пишет AFP.

Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org
США приняли на вооружение новую атомную подлодку

Как сообщил заместитель помощника министра ВВС США по науке и технологиям Джефф Стэнли, мощность боевого лазера - 50 киловатт. Испытания будут проходить поэтапно. Сначала на земле, это как раз и случится летом нынешнего года, а потом в воздухе. Данный срок запланирован на лето 2019 года. По словам высокопоставленного военного чиновника, лазерная установка почти готова. Осталось решить несколько проблем: уменьшить ее размеры, массу и потребляемую мощность.

У ВВС США есть основное требование к новому виду энергетического оружия: эффективная работа при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях. Лазерные системы будут использовать для самозащиты и поражения самолетов противника. Они генерируют луч, невидимый для невооруженного глаза.

Разрабатывает лазерный генератор американская компания Lockheed Martin. Военные заключили с ней контракт в 2017 году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Ракеты "Тополь" пустят на металлолом 21.03.2018
США приняли на вооружение новую атомную подлодку 17.03.2018
Атомные подлодки Северного флота дошли до США 16.03.2018
технологии
В Челябинске сварили уникальную броню для Минобороны 26.10.2017
В России появится первый электрический конвертоплан 19.10.2017
истребители
Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов 19.03.2018
В США рассказали о новых проблемах с F-35 08.03.2018