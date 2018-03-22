Американская атомная подлодка застряла в арктических льдах

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.

Американская атомная подлодка Connecticut не смогла подняться на поверхность в Арктике из-за мощного ледового покрова. Другому подводному ракетоносцу, Hartford (SSN 768) удалось пробить лед, однако всплывшая на поверхность лодка получила сильный дифферент на корму.

При этом толщина льда, судя по фотографии, опубликованной Navy Currents Magazine, не превышала 40 сантиметров. Подлодки отрабатывали нанесение ракетного удара в рамках пятидневных арктических учений ICEX-2018.

Это не первое опасное приключение подлодки Hartford - в марте 2009 года двигавшийся в подводном положении корабль столкнулся в Ормузском проливе с американским десантным транспорт-доком New Orleans. 15 членов экипажа подлодки получили ранения, из транспорта в море вытекло 25 тысяч галлонов дизельного топлива.

Кстати



Российские АПЛ - например, подводные крейсеры проекта 941 "Акула" и 949А "Антей" - в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра.