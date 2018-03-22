Фигуристы из России стали вторыми по итогам короткой программы на ЧМ

Двукратные чемпионы Европы, победители финала Гран-при в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Милане.

За короткую программу Тарасова и Морозов получили 81,29 балла, совсем немного уступив своему результату, показанному на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх Женя и Володя из-за ошибок в произвольной программе остались за чертой призеров.

Напомним, что в Милан ребята приехали без своего тренера Нины Мозер, которая восстанавливается в Москве после плановой операции.

Лидируют после первого дня соревнований олимпийские чемпионы-2018 из Германии Алена Савченко и Бруно Массо (82,98). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре стали третьими (75,32).

Две другие российские пары Наталья Забияко - Александр Энберт и Кристина Астахова - Алексей Рогонов идут на четвертом (74,38) и седьмом (71,62) местах соответственно.

Медали в парном катании будут разыграны в ночь с четверга на пятницу. В прошлом году в Хельсинки Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли "бронзу".