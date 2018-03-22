Норвегия решит вопрос о сроке пребывания морпехов США в стране

Власти Норвегии до лета примут решение о возможности продления и расширения программы пребывания морских пехотинцев США на территории страны. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил министр обороны скандинавского королевства Франк Бакке-Енсен.

По его словам, Вашингтон "хотел бы продлить период (пребывания морпехов), и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение (их численности)". "Мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответ до лета", - сказал Бакке-Енсен.

Батальон морской пехоты - около 300 человек - был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе 2017 года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма. Первоначально это рассматривалось как пилотная программа, рассчитанная на год, в рамках военного сотрудничества между двумя странами.

В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия взяла на себя обязательство не создавать на своей территории постоянных иностранных баз. Россия считает, что условия норвежско-американской договоренности фактически обеспечивают непрерывное присутствие в стране военных из США, что противоречит политике неразмещения.