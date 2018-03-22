СК проверит сход локомотива с рельсов под Тверью

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту схода двух колесных пар локомотива пассажирского поезда на перегоне Елизаровка - Осеченка в Тверской области.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, 22 марта рано утром на 376-м километре перегона сошли с рельсов две колесные пары локомотива поезда сообщением Санкт-Петербург - Белгород. Никто из пассажиров не пострадал.

В управлении Октябрьской железной дороги уточнили, что одна тележка электровоза поезда на скорости пять километров в час наехала на посторонний предмет. Правда, на какой именно предмет - пока не сообщается. На место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Бологое.

После завершения восстановительных работ электровоз был заменен, и в 08:21 поезд отправился дальше по маршруту следования. Представители ОЖД рассказали, что движение поездов на перегоне сейчас осуществляется в штатном режиме по обоим путям.