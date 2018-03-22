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22.03.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Подмосковья месяц продержал девушку в сексуальном рабстве

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области задержан 34-летний мужчина, который месяц держал в своем доме знакомую девушку. По версии следствия, он обманом заманил ее к себе в дом и превратил в секс-рабыню.

О преступлении стало известно 19 марта, когда пленница смогла сообщить об этом по телефону 112. Как рассказали в пресс-службе областного ГСУ СК, с 12 февраля 30-летняя женщина против воли жила в доме подозреваемого в поселке Малаховка Люберецкого района. Мужчина предложил ей убраться в жилище и обещал заплатить, но на самом деле запер ее.

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Сразу после звонка по 112 в Малаховку прибыли оперативники и задержали предполагаемого преступника. На допросе мужчина во всем признался.

Против него возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и изнасиловании. Скоро суд изберет ему меру пресечения, СК будет настаивать на аресте. 

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