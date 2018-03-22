Под Саратовом правоохранители пострадали при взрыве ноутбука информантов

Стали известны подробности ранения полицейского и сотрудника Росгвардии в Саратовской области.

Как сообщает региональное управление СК РФ, сотрудникам полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий была назначена встреча, в ходе которой им пообещали передать информацию.

Когда полицейские прибыли на место встречи в десяти километрах от села Красный Яр Энгельсского района, они обнаружили там ноутбук. Как только правоохранители приблизились к находке, произошел "хлопок", в результате полицейский и сотрудник Росгвардии получили ранения.

В дальнейшем были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления, возбуждено уголовное дело.

- Задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории региона, - сообщила представитель следственного управления СК по Саратовской области Ирина Мешкова.